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Antalya'da Rusya-Türkiye Dostluk Parkı açıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Rusya, komşularımız içerisinde en geniş nüfusa ve topraklara sahip ülke. İlişkilerimizin de çok güçlü olduğu bir ülke. O yüzden bizim için ayrı bir yeri var.' dedim.

Sinan Özmüş   | 23.10.2021
Antalya'da Rusya-Türkiye Dostluk Parkı açıldı

Antalya

Antalya'da, ünlü yazar Lev Tolstoy'un büstünün de yer aldığı Rusya-Türkiye Dostluk Parkı açıldı.

Türkiye ile Rusya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Çağlayan Mahallesi'nde Muratpaşa Belediyesince oluşturulan, yaklaşık 3 bin metrekare genişliğe sahip parkın açılışına çok sayıda yerleşik Rus katıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçede çok farklı halkların barış içinde yaşadığını vurguladı.

Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Ukrayna gibi ülkelerin kültür parklarını daha önce açtıklarına değinen Uysal, "Rusya, komşularımız içerisinde en geniş nüfusa ve topraklara sahip ülke. İlişkilerimizin de çok güçlü olduğu bir ülke. O yüzden bizim için ayrı bir yeri var. Bütün Rus komşularıma, iyi komşulukları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Uysal, parkın Türk ve Rus halklarının dostluğunun ve işbirliğinin fiziki bir görüntüsü olacağını kaydetti.

Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Genel Sekreter Yardımcısı Ramizovich Gasimov da Rus-Türk dostluğunun pozitif şekilde devam ettiğini, bunun da iki ülkenin başkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin'in yaptığı görüşmeler, çalışmalar sayesinde olduğunu belirtti.

Muratpaşa Belediyesinin de çalışmalarıyla bu ilişkilerin artarak devam etmesi için çaba gösterdiğini belirten Gasimov, Türkçe olarak "Yaşasın Türk Cumhuriyeti" diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından Rusya Uluslararası İşbirliği Derneği, Türkiye Dostluk Derneği ve Kültürlerarası Diyalog-Birleşik Dünya Fonu tarafından hediye edilen ünlü yazar Lev Tolstoy'un büstünün açılışı gerçekleştirildi.

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