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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi HJK Helsinki ile yapacakları maça ilişkin Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Tokat Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığından sel bölgesine gelen askeri personel, selden etkilenen Bozkurt Merkez Camisi'nde temizlik yaptı. -VTR
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Yaşam

Komandolar selden etkilenen camiyi deterjanlarla temizledi

Abdullah Tevge   | 18.08.2021
Komandolar selden etkilenen camiyi deterjanlarla temizledi Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım / AA

Kastamonu

Tokat Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığından sel bölgesine gelen askeri personel, selden etkilenen Bozkurt Merkez Camisi'nde temizlik yaptı.

Komandolar, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde sular altında kalan camideki çamur tabakasının temizlenmesinin ardından camiyi deterjan ve sabunla yıkadı.

Cami imamı Mustafa Aslan, Türkiye'nin afette Bozkurt'un yanında olduğunu vurgulayarak, "Askerlerimize, polislerimize özellikle teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, güç kuvvet versin. Bizleri hiçbir yerde, hiçbir zaman yalnız bırakmadılar." diye konuştu.

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