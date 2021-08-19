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Yaşam

Hatay'da yavru deniz kaplumbağaları denizle buluştu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yumurtalarından çıkan carretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının denize yolculuğu başladı.

Salim Taş   | 19.08.2021
Hatay'da yavru deniz kaplumbağaları denizle buluştu

Hatay

Deniz kaplumbağaların önemli üreme alanlarından Samandağ sahilinde, yumurtalarından çıkan yavrular, sabahın erken saatlerinde gönüllü öğrencilerin açtığı yuvalarından çıkıp Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bektaş Sönmez, AA muhabirine, 2000'li yılların başından itibaren özellikle yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından Samandağ sahilinde alan koruma çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

Bu yıl yuva sayısında önemli bir artış gözlemlediklerini ifade eden Sönmez, "2021 yılı Samandağ deniz kaplumbağaları alan koruma çalışmaları sonucunda 1500'ün üzerinde yuva tespiti yaptık. Bu şu anlama geliyor, 150-200 bin arasında yumurta kuluçka oluyor. Tahminen de bunlardan 100-120 bin arasında yavru çıkışı bekliyoruz. 90 ile 100 bine yakın yavrunun da sağ salim şekilde denize ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Sönmez, anaç kaplumbağaları ve yuvalarını kumsalda bekleyen olumsuz faktörlere de değinerek, "Sokak köpekleri yuvalara ve yumurta bırakan anaç kaplumbağalarına ciddi zarar veriyor. Bu sene bayağı bir anaç kaplumbağamıza zarar verdi." diye konuştu.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik de son 10 yıldır Doğu Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ile bölgede kaplumbağa izleme ve alan koruma çalışması yürüttüklerini kaydetti.

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