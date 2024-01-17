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Yaşam

Kocaeli'yi "sis denizi" kapladı

Kocaeli'de sis, şehrin üzerini kapladı.

Kadir Yıldız, İbrahim Aktaş  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Kocaeli'yi "sis denizi" kapladı Fotoğraf: İbrahim Aktaş/AA

Kocaeli

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sis etkisini gösterdi. Şehrin üzerine yayılan sis, görüş mesafesini azalttı.

Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'ye gitmek isteyenler, sisin içinden geçerek bölgeye ulaştı.

Samanlı Dağları'nın eteklerine bakanlar, karlı dağların ardındaki İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün "sis denizi"yle kaplandığını gözlemledi.

Bazı kişiler, manzarayı fotoğraf çekerek kayıt altına aldı.

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