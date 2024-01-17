Kocaeli'yi "sis denizi" kapladı
Kocaeli'de sis, şehrin üzerini kapladı.
Kocaeli
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sis etkisini gösterdi. Şehrin üzerine yayılan sis, görüş mesafesini azalttı.
Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'ye gitmek isteyenler, sisin içinden geçerek bölgeye ulaştı.
Samanlı Dağları'nın eteklerine bakanlar, karlı dağların ardındaki İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün "sis denizi"yle kaplandığını gözlemledi.
Bazı kişiler, manzarayı fotoğraf çekerek kayıt altına aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.