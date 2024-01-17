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Yaşam

Fethiye'de güneşli hava dolayısıyla sahilde yoğunluk oluştu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki günlük yağışın ardından güneşli hava dolayısıyla vatandaşlar sahilde vakit geçirdi.

Onur Çadır  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Fethiye'de güneşli hava dolayısıyla sahilde yoğunluk oluştu

Muğla

Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçüldüğü ilçede güneşli havayı değerlendirmek isteyenler Çalış Plajı'nı tercih etti. Çok sayıda kişi plaj önündeki kafelerde zaman geçirip balık tuttu.

Bazı vatandaşlar sahil boyunca yürüyüş yapıp, bisiklet sürdü. Bazı yabancı turistler ise denize girdi.

Yağışlı havanın ardından güneşi değerlendirmek için plaja geldiğini ifade eden Volkan Yengel, ülke genelinde soğuk havanın etkili olduğunu Fethiye'de ise yazdan kalma bir gün yaşadıklarını söyledi.


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