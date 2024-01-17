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Yaşam

Düzce'de arıların petek yaptığı valizden 8 kilogram bal çıktı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir evin balkonunda arıların petek yaptığı valizden yaklaşık 8 kilogram bal alındı.

Gökhan Alkan  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Düzce'de arıların petek yaptığı valizden 8 kilogram bal çıktı Fotoğraf: Gökhan Alkan/AA

Düzce

İlçe merkezinde ikamet eden İlhami Yörük, Gelenöz köyündeki evinin balkonunda atıl halde bulanan valize arıların petek yaptığı haberini aldı.

Köye giden ve bal toplama anını kaydeden Yörük, AA muhabirine, ilçe merkezinde yaşadığını belirterek, "Gelip petekleri topladım. Valizden yaklaşık 8 kilogram bal çıktı." ifadelerini kullandı.

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