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Yaşam

Kızılırmak Deltası'nda nilüferler çiçek açtı

Samsun'da, Kızılırmak Deltası'nın doğal güzelliklerinden biri olan nilüferler, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında gölleri süsleyerek doğa severlerin ilgisini çekiyor.

İlyas Gün  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
Kızılırmak Deltası'nda nilüferler çiçek açtı Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yer alan göllerde, Hint mitolojisinde "kutsal çiçek" olarak kabul edilen ve "lotus" adıyla da bilinen nilüferler çiçek açtı.

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Her yıl mayıs ayında çiçek açmaya başlayan nilüferlerle delta, adeta çiçek tarlasına dönüşüyor.

Yaklaşık 12 bin hektar büyüklüğünde sulak alana sahip deltanın çamurlu bölgelerinde açan nilüfer çiçekleri, sabah saatlerinde su yüzeyine çıkıyor, öğleden sonra tekrar su altına çekiliyor. Bu doğal döngü, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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