Dolar
34.59
Euro
36.33
Altın
2,680.43
ETH/USDT
3,492.20
BTC/USDT
97,722.00
BIST 100
9,687.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti
logo
Yaşam

Kayseri'de çocukların tepsi, poşet ve leğenle kar keyfi

Kayseri'de kar nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen bir grup çocuk, mahallelerindeki eğimli arazide fırın tepsisi, poşet, naylon, leğen ve kızakla kaydı.

Ergün Haktanıyan  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Kayseri'de çocukların tepsi, poşet ve leğenle kar keyfi Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Kayseri

Merkez Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde karın ardından Rifat Yıldırım Parkı beyaza büründü.

Tatili fırsat bilen çocuklar, yanlarına aldıkları tepsi, poşet, naylon, leğen ve kızaklarla kendilerini dışarı attı.

Yaklaşık 40 çocuk, tepsi, poşet, leğen ve tahta kızaklarıyla dakikalarca tepeye tırmanarak kendilerini yokuş aşağı bıraktı.

Çocuklar zaman zaman kendi aralarında yarışarak keyifli anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
AA'nın "Kanıt" belgeseli sosyal medyanın gündeminde
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kadına yönelik şiddetin kök nedenlerini ortadan kaldırmak en temel hedefimizdir
"Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu" 29-30 Kasım'da İstanbul'da yapılacak
Emine Erdoğan'dan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" paylaşımı

Benzer haberler

Kayseri'de çocukların tepsi, poşet ve leğenle kar keyfi

Kayseri'de çocukların tepsi, poşet ve leğenle kar keyfi

Sakarya'daki Keremali Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Malatya Valiliğinden kara yoluyla batı illerine gidecek sürücülere uyarı

Tokat'taki Çamlıbel Geçidi'nde kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaştı

Tokat'taki Çamlıbel Geçidi'nde kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaştı
Bolu ve Düzce'de kar yağışı sürüyor

Bolu ve Düzce'de kar yağışı sürüyor
Ankara'da sitenin önünde yiyecek arayan tilki görüntülendi

Ankara'da sitenin önünde yiyecek arayan tilki görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet