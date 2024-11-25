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Yaşam

Bizim Dünyamız Vakfının "2024 Yılı İklim Liderleri Ödülleri" sahiplerini buldu

Bizim Dünyamız Vakfınca, üçüncü kez düzenlenen İklim Liderleri Ödülleri, İstanbul Sinema Müzesi’nde törenle sahiplerine verildi.

Şükrü Gündüz  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Bizim Dünyamız Vakfının "2024 Yılı İklim Liderleri Ödülleri" sahiplerini buldu

İstanbul

Ödül töreninde konuşan vakfın başkanı Kahraman Halisçelik, yaşanabilir bir dünya için çalışan, çabalayan, katma değer üreten, ilham veren uygulamalarıyla örnek teşkil eden kurum ve kişileri bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dünyaya verilen zararların telafisi için yapılacak önemli işler olduğunu ifade eden Halisçelik, "İklim krizi yeni yüzyılın en büyük sorunu. Karşı karşıya bulunduğumuz kuraklıklar, iklim sığınmacıları, deniz seviyesindeki yükselmeler, sel felaketleri, orman yangınları, biyoçeşitlilikteki kayıplar, sera gazlarındaki artışlar insanlık için çok net birer uyarı niteliğinde. Gezegenimizle Rus ruleti oynuyoruz ve kazanırsak kaybedeceğiz." dedi.

Halisçelik, iklim krizine neden olmamış ancak kötü etkilerini yaşayan gelişmekte olan ülkelerin desteklenmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Dünyayı daha fazla kirleten ülkelerin gelişmekte olan ve dünyayı daha az kirleten ülkelere sunacağı finans desteği karşılıksız bir yardım değil, tersine ortak geleceğimize yapılan bir yatırımdır. En fakir ve en savunmasız ülkeler yeterli parayı alamadığı sürece gezegene en fazla zarar veren ülkelerin kurbanı olmaya devam edecekler. İklim değişikliğiyle mücadele küresel iklim adaletini gerektirir. Küresel iklim adaleti olmadan yaşanabilir bir gezegen, gerçekleşmesi imkansız bir hayaldir. Dünyaya en çok zarar veren ülkeler bir an önce sorumluluklarını yerine getirmeli ve gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerin ekonomilerine taahhüt ettikleri finans desteğini vermeliler."

Törende konuşmaların ardından firma, kurum ve kişilere ödülleri takdim edildi.

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