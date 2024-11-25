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Yaşam

Kızılcahamam'da tabloları anımsatan görüntüler oluştu

Ankara'nın termal suları ve doğal güzellikleri ile bilinen ilçesi Kızılcahamam, kar yağışının ardından görüntülendi.

Osman Karaslan  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Kızılcahamam'da tabloları anımsatan görüntüler oluştu Fotoğraf: Osman Karaslan/AA

Ankara

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından ilçe beyaza büründü.

Soğuksu Milli Parkı ve ilçe merkezi, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluşturdu.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kızılcahamam'ımız, kışın beyaz sessizliğiyle ve doğanın büyüleyici renkleriyle adeta bir tablo gibi karşımızda duruyor. Her mevsimi ayrı bir güzellik sunan ilçemiz, kışın büyüleyici dokusuyla yine adeta bir kartpostal gibi. Her adımda huzur, her köşede bir masal saklı. Tüm Ankaralıları ve misafirlerimizi Kızılcahamam'a bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

İlçedeki doğal güzellikler, kar yağışının ardından dronla da görüntülendi.

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