Dolar
32.26
Euro
34.93
Altın
2,339.81
ETH/USDT
3,670.00
BTC/USDT
67,053.00
BIST 100
10,748.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Babı Ali Okulu: 21. Yüzyılda Dezenformasyon Tehdidi ve İletişim Stratejileri" programında konuşuyor
logo
Yaşam

Kayseri'de çakan şimşek Türkiye haritasına benzer şekil oluşturdu

Kayseri'de şimşek ışıklarının etkisiyle gökyüzüne Türkiye haritasına benzer şekil yansıdı.

Esma Küçükşahin  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Kayseri'de çakan şimşek Türkiye haritasına benzer şekil oluşturdu

Kayseri

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor.

Gece yer yer çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

Bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, şimşek ışıklarının Türkiye haritasına benzer şekil oluşturduğu kameraya yansıdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 20 bin 145 konutun yapımı tamamlandı
Ankara'da BM Kadın Ülke Ofisi kurulacak
Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
Bakan Uraloğlu: Türkiye ulaştırma koridorlarının merkezinde
Emeklilerin yarısı 10 büyükşehirde yaşıyor

Benzer haberler

Kayseri'de çakan şimşek Türkiye haritasına benzer şekil oluşturdu

Kayseri'de çakan şimşek Türkiye haritasına benzer şekil oluşturdu

Kayseri'den yılda 5 bin tona yakın Türk somonu ihraç ediliyor

Kayseri Kalesi'ndeki müzede binlerce yıllık eserler sergileniyor

Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı
Yüzmeyi öğrendiği Zamantı Irmağı'nda bölgenin tanıtımı için kürek çekiyor

Yüzmeyi öğrendiği Zamantı Irmağı'nda bölgenin tanıtımı için kürek çekiyor
Hürmetçi'nin "zarif" misafirleri flamingolar sazlıkta kanat çırpmaya başladı

Hürmetçi'nin "zarif" misafirleri flamingolar sazlıkta kanat çırpmaya başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet