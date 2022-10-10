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Yaşam

Kastamonu'nun Abana ve Cide ilçelerinde denizde oluşan hortum görüntülendi

Kastamonu'nun Abana ve Cide ilçelerinde denizde hortum oluştu.

Semih Yüksel, Özgür Alantor   | 10.10.2022
Kastamonu'nun Abana ve Cide ilçelerinde denizde oluşan hortum görüntülendi

Kastamonu

Karadeniz'de oluşan hortumlar kıyıdan da gözlendi. Vatandaşlar, bu doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Abana ilçesinde aynı anda 3 ayrı noktada oluşan hortumlar yaklaşık 15 dakika boyunca gözlendikten sonra etkisini kaybetti.

Cide ilçesinde de farklı büyüklüklerde kısa süreli hortumlar oluştu.


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