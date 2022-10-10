Kastamonu'nun Abana ve Cide ilçelerinde denizde oluşan hortum görüntülendi
Kastamonu'nun Abana ve Cide ilçelerinde denizde hortum oluştu.
Kastamonu
Karadeniz'de oluşan hortumlar kıyıdan da gözlendi. Vatandaşlar, bu doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Abana ilçesinde aynı anda 3 ayrı noktada oluşan hortumlar yaklaşık 15 dakika boyunca gözlendikten sonra etkisini kaybetti.
Cide ilçesinde de farklı büyüklüklerde kısa süreli hortumlar oluştu.
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