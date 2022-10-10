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Yaşam

Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan Süphan Dağı'nın zirvesine kar yağdı.

Şener Toktaş   | 10.10.2022
Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı

Bitlis

İlçede dün aralıklarla etkili olan sağanak, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar sonrası 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.

Dağın zirvesini kaplayan kar örtüsünün bulutlar, Van Gölü'nün maviliği ve ağaçlarla bütünleşen eşsiz görüntüsü çevredeki yerleşim yerlerinden görüntülendi.




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