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Yaşam

Kartalkaya hafta sonunda kayakseverlerin ilgisiyle karşılaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, hafta sonunda karın tadını çıkarmak isteyenleri ağırladı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Kartalkaya hafta sonunda kayakseverlerin ilgisiyle karşılaştı

Bolu

Bölgede iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ve yapay karlamayla kar kalınlığı bir metrenin üzerine çıktı.

Hafta sonu tatilini Kartalkaya'da geçirmek isteyenler, güneşin de kendini gösterdiği merkezde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Bölgedeki oteller, hafta sonunda yüzde 90 dolulukla hizmet veriyor. Konaklama mekanlarında yılbaşı rezervasyonları da devam ediyor.

Kayak merkezinde bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, geçen hafta yapılan sezon açılışının ardından tatilcilerin kayak merkezine ilgi gösterdiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda aralık ayının 15'inden sonra sezonu açıyorduk. Erken yağan karla sezon da erken açıldı." dedi.

Kar yağışının iki gündür aralıklarla etkili olduğunu dile getiren Avcı, "Pistlerimizde bir metrenin üzerinde kar bulunuyor. Tatilciler kristal kar kalitesinde kayak ve snowboard yaparak eğlencenin keyfini çıkarıyor. Yılbaşı için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Rezervasyonlar devam ediyor. Tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yerli ve yabancı tatilcileri eğlencenin merkezi Kartalkaya'ya bekliyoruz." diye konuştu.

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