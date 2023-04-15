Dolar
19.36
Euro
21.29
Altın
2,004.15
ETH/USDT
2,104.20
BTC/USDT
30,454.00
BIST 100
5,092.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki seçim bürosu açılışında konuşuyor Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin’de AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığını ziyaretinde seçim otobüsünden vatandaşlara hitap ediyor
logo
Yaşam

Kars'taki Keklik Vadisi'nde doğa canlandı

Türkiye'nin yüksek yerleşim yerleri arasında olan 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Keklik Vadisi'nde doğa canlanmaya başladı.

Hüseyin Demirci  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
Kars'taki Keklik Vadisi'nde doğa canlandı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkili olan sağanak ve karın ardından güneşin açmasıyla şırıl şırıl akan sular ve açan çiçeklerle doğa renklendi.

Keklik Vadisi'nde karların erimesiyle küçük şelaleler coştu. Güneşin sıcaklığıyla doğada görünmeye başlayan kelebekler, açan çiçeklerle buluştu.

Doğasever Burhan Bozyel, AA muhabirine kışı ve baharı aynı anda yaşadıklarını belirterek, "Sular coştu, çiçeklerimiz yavaş yavaş açmaya başladı, şükür yaz geliyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bilimleri Üniversitesinin "Vefa" ve "4. Şahane Medya" ödülleri sahiplerini buldu
Kapadokya'da ilk kez üst ölçekli master planları hazırlanıyor
Bakan Çavuşoğlu, Panamalı mevkidaşı Mencomo görüştü
Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Sakarya'da meslek liseliler deprem bölgesi için duşakabin üretti

Benzer haberler

Kars'taki Keklik Vadisi'nde doğa canlandı

Kars'taki Keklik Vadisi'nde doğa canlandı

Iğdır'da göçten dönen küçük akbabalar görüntülendi

Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharda yağan karla beyaza büründü

Kars'ta dolu, Sarıkamış'ta kar etkili oldu

Kars'ta dolu, Sarıkamış'ta kar etkili oldu
Karların eriyip çiçeklerin açtığı Sarıkamış göçmen kuşları ağırlamaya başladı

Karların eriyip çiçeklerin açtığı Sarıkamış göçmen kuşları ağırlamaya başladı
Kars'ta göçmen kuşlar karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi

Kars'ta göçmen kuşlar karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet