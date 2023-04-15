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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti 28. Dönem Milletvekilliği Antalya Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor.
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Yaşam

Baharın müjdecisi leylekler Tunceli'ye gelmeye başladı

Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki yuvalarına yerleşiyor.

Koray Kola  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
Baharın müjdecisi leylekler Tunceli'ye gelmeye başladı Fotoğraf: Koray Kola/AA

Tunceli

Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, havaların ısınmasının ardından ilçenin Örenceler köyüne geldi.

Elektrik direkleri ve evlerin çatılarındaki yuvalara yerleşen leyleklere, vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Köy sakinlerinden Emirhan Şahin, köylerine leyleklerin gelmesine sevindiğini söyledi.

İlçenin yaban hayatıyla öne çıktığını belirten Şahin, "Leylekler, yılın bu zamanlarında köyümüze geliyor ve onların gelişiyle köyümüz renkleniyor. Genellikle evlerin çatılarında veya elektrik direklerinde kuluçkaya yatıyorlar." dedi.

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