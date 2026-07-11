İspanya, yarı finale yükseldi

Los Angeles Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 1-1 sona eren mücadelede İspanya'nın gollerini Fabian Ruiz ve Merino attı. Belçika'nın tek golü ise De Ketelaere'den geldi.

İspanya yarı finalde, Fas'ı eleyen Fransa ile eşleşti. Fransa ile İspanya arasındaki yarı final mücadelesi Dallas'ta 14 Temmuz'da TSİ 22.00'de oynanacak.

İspanya aradığı golü 30. dakikada buldu. Sağ kanattan gelişen atakta, Pedro Porro altı pas önündeki Olmo'ya pasını attı. Olmo'nun şutunda kaleci Courtois'ten dönen topu, Fabian Ruiz yakın mesafeden yaptığı vuruşla ağlara yolladı.

Belçika, ilk yarıdaki ilk tehlikeli atağında, 41. dakikada beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Castagne'nin ön direğe yaptığı ortada De Ketelaere topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı.

Merino 2 dakikada golü attı

İkinci yarıda dengede giden maçta İspanya'ya yarı finali getiren golü Merino attı. 86. dakikada oyuna giren Mikel Merino, yalnızca 2 dakika sonra topu ağlara yolladı. Merino, Cubarsi'nin şutunda, kaleci Lammens'ten dönen topu yakın mesafeden ağlara gönderdi.

Merino, son 16 turunda da İspanya'nın Portekiz'i 1-0 yendiği maçta 85. dakikada oyuna girmiş ve 91. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirmişti.

Courtois sakatlandı

Belçika kalecisi Thibaut Courtois sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın 71. dakikasında yerini Senne Lammens'e bıraktı.

Sol bacağındaki sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Courtois, yedek kulübesine gelirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Unai Simon'un gol yememe serisi sona erdi

Dünya Kupası'nda en uzun süre gol yememe rekorunu kıran İspanya kalecisi Unai Simon da turnuvada 650 dakika sonra kalesinde gol gördü.

Unai Simon, Dünya Kupası'nda bu maçtan önceki son golü 2022 Dünya Kupası son grup maçında Japonya karşılaşmasının 51. dakikasında Tanaka'dan yemişti.

İspanya ilk golünü yedi

İspanya, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk golünü çeyrek finalde Belçika'dan yedi.

Bu maça kadar şampiyonada gol yemeyen tek takım olarak yoluna devam eden İspanyollar, bu ünvanını Belçika maçında kaybetti.