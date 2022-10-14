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Yaşam

Kars'ta yaşlı çift kış öncesi hayırsever desteğiyle hayallerindeki eve kavuştu

Susuz ilçesinde yaşayan yaşlı çiftin kullanılamaz hale gelen evi, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın'ın desteğiyle kış öncesi onarılıp yeni eşya ile donatıldı.

Cüneyt Çelik   | 14.10.2022
Kars'ta yaşlı çift kış öncesi hayırsever desteğiyle hayallerindeki eve kavuştu

Kars

İlçeye bağlı Porsuklu köyünde yaşayan 7 çocuklu 80 yaşındaki Eyüp ve 73 yaşındaki eşi Çiçek Ünsallı çiftinin evi, maddi imkansızlıklar nedeniyle oturulamaz hale geldi.

Engelli olan Eyüp Ünsallı'nın hem engeli hem ilerlemiş yaşı sebebiyle çalışamaması nedeniyle aile zor durumda kaldı.

Porsuklu köyünü ziyaret ettiğinde durumu fark eden AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kış öncesi ailenin evinin hem içini hem çatısını onardı.

Bu onarımın yanı sıra kendi imkanlarıyla yeni ev eşyası aldığı aileyi kış öncesi sıcak yuvaya kavuşturan Çalkın, çifte zaman zaman gıda ve maddi destekte bulunuyor.

Evlerine gelen yeni eşyayı görünce büyük mutluluk yaşayan Çiçek Ünsallı gözyaşlarına hakim olamadı.

Çiçek Ünsallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni eşyayı görünce çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Allah Adem Çalkın'dan razı olsun, evi böyle görünce mutluluktan oturup ağlayasım geliyor. Temiz, güzel bir ev ve eşya dileğim vardı, o dileğim kabul oldu. Allah, vesile olanların dileğini de kabul etsin." dedi.

Porsuklu köyü muhtarı Yaşar Çakmak ise evin çok kötü durumda olduğunu anlatarak, "Allah razı olsun, aileye yardımcı oldular, gerçekten çok mağdur durumdalardı. Ailenin evini Çalkın yaptı, ev kullanılmayacak durumdaydı, adeta sıfırdan yaptırdı, bugün de eşyası geldi." diye konuştu.

Çiftin çobanlık yapan ve biri engelli 8 çocuğu olan oğlu Muhtar Ünsallı'nın kötü durumdaki evinin bitişiğine de Çalkın ve Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde ayrı oda yapıldığı öğrenildi.

Muhtar Ünsallı'nın evdeki diğer ihtiyaçlarının da söz konusu vakıf ve Çalkın tarafından karşılanacağı belirtildi.

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