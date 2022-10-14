Dolar
18.59
Euro
18.09
Altın
1,657.19
ETH/USDT
1,331.20
BTC/USDT
19,664.00
BIST 100
3,627.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Muhafız Alayı Bandosu, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde nöbet değişimi töreni ve bando konseri icra ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Easycep Yenileme Merkezi Açılış Töreni'nde konuşuyor.
logo
Yaşam

Erbaa'da 15 bin ton üzüm hasadı yapıldı

Tokat'ın yaprağı ile ünlü Erbaa ilçesinde 20 bin dönümlük alanda üretimi yapılan üzümün hasadı gerçekleşti.

Erol Yıldız   | 14.10.2022
Erbaa'da 15 bin ton üzüm hasadı yapıldı Fotoğraf: Erol Yıldız/AA

Tokat

İlçede yaklaşık 20 bin dönümlük alanda üretimi yapılan ve "Erbaa narince bağ yaprağı" adıyla coğrafi işaret alınan bağ yaprağı hasadının ardından ikinci ürün olarak üzüm hasadı gerçekleşti.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, ilçedeki üreticileri ziyaret ederek onlarla birlikte üzüm hasadı yaptı.

İlçeye bağlı Üzümlü köyünde yaşayan Durmuş Kara, AA muhabirine, üzüm veriminin yüksek olduğuna işaret ederek, "Allah'a şükürler olsun çok güzel hasadımız var. Geçen yıla göre çok güzel bir verimimiz var. Son zamanlarda üzümümüzü kesiyoruz. Buradaki üzümler yerli üzüm olduğu için aroması ve çok güzel bir tadı var. Üzümlerimizde şeker oranı çok yüksek çıkıyor." diye konuştu.

Bu yıl havaların güzel olması sebebiyle verimin yüksek olduğu bağlarda yaklaşık 15 bin ton üzüm hasadı yapıldı.

Erbaa'da 20 bin dönümlük alanda üretimi yapılan asma bağlarından 10 bin kişi gelir sağlarken, 2022 sezonunda yaprak hasadından 250 milyon, üzüm hasadından ise 100 milyon lira olmak üzere toplam 350 milyon lira gelir elde edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütü davasında dosyaları ayrılan 8 sanık hakkında karar
Bakan Kurum: Sıfır Atık Hareketiyle tüm dünya için yeni bir yaşam kültürü inşa etmek zorundayız
Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı Kahramanmaraş'a getirildi

Benzer haberler

Erbaa'da 15 bin ton üzüm hasadı yapıldı

Erbaa'da 15 bin ton üzüm hasadı yapıldı

Kışlada asker çayırda pehlivan

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Tokat ve Sivas'ın "kebap" rekabeti yemek kültürüne zenginlik katıyor

Tokat ve Sivas'ın "kebap" rekabeti yemek kültürüne zenginlik katıyor
Şehit Özel Harekat Polisi Çalışgan, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Özel Harekat Polisi Çalışgan, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet