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Yaşam

Kars'ta kardelen ve çiğdemler çiçek açmaya başladı

Kars'ta baharın müjdeleyicisi olarak adlandırılan kardelen ve çiğdemler çiçek açmaya başladı.

Ömer Tarsuslu, Hüseyin Demirci  | 09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
Kars'ta kardelen ve çiğdemler çiçek açmaya başladı Fotoğraf: Hüseyin Demirci - AA

Kars

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Kars'ta, hava sıcaklığının yükselmesiyle karlar erimeye başladı.

Eriyen karların ardında yılın ilk çiçeği ve baharın müjdeleyicisi olarak bilinen beyaz ve mavi kardelenler çiçek açtı.

Merkeze bağlı Ağadeve köyü bölgesindeki ovada kardelenler görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde de kar sonrasında güzel manzaralar oluştu.

İlçede üç gündür aralıklarla etkili olan karın ardından 2 bin 368 rakımlı Handere bölgesinde sarıçam ağaçlarının karlı görüntüsü ve karlar içinde kalan çiğdemler ile oluşan küçük göletler doğanın bütün güzelliklerini sergiledi.

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