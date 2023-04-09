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Yaşam, Asrın felaketi

Jandarma, Adıyaman'daki depremzede çocuklarla satranç oynadı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da görevli jandarma personeli, Eğriçay Parkı'nda kurulan çadır kentte çocuklarla satranç müsabakaları yaptı.

Emre Ilıkan, Yılmaz Kazandıoğlu  | 09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
Jandarma, Adıyaman'daki depremzede çocuklarla satranç oynadı Fotoğraf: Emre Ilıkan/AA

Van

İl Jandarma Komutanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu ile Adıyaman Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen satranç etkinliğine Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Halil Şen de katıldı.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hatice Öztürk, AA muhabirine, depremzede çocukların moral bulmasını sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Çocukların satranç oynayarak eğlenceli vakit geçirdiğini belirten Öztürk, "Çadır kentteki çocukların bir nebze de olsa deprem psikolojisinden uzaklaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklar bizi gördükleri zaman çok mutlu oluyor. Jandarma personeli olarak afetzede çocukların yüzünü güldürmek istiyoruz." dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Bölge Sorumlusu Cengiz Yalçın ise depremzede çocuklara yaşadıkları acıyı unutturmak istediklerini vurguladı.

Kentte çocukları gülerken görmek istediklerini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Çocukların yaşadıklarını paylaşmayı, deprem psikolojisinden uzaklaşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Tek gayemiz budur. Jandarma Komando Eğitim Komutanımız Tümgeneral Halil Şen ile Gençlik Spor İl Müdürlüğünün büyük destekleriyle etkinliklerimizi düzenliyoruz. Jandarma ekipleri burada hem güvenliği sağlıyor hem de depremin yaralarının sarılması için büyük çaba harcıyor. Bununla övünüyoruz. Çocuklarımızla satranç oynayıp eğlenmelerini sağlıyorlar. Biz de mutlu oluyoruz. Emek veren herkese teşekkür ederim."

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş da kentte büyük bir felaket yaşandığını, afetzedelerin deprem travmasını atlatmaları için birçok çalışmanın yürütüldüğünü dile getirdi.

Keleş, "Devletimiz ve kurumlarımız depremin yaralarını sarmak için büyük çaba harcıyor. Çocuklara yönelik satranç etkinliği düzenledik. Çocuklarımızın deprem travmalarını atlatmaları ve moral bulmalarını amaçlıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Satranç salonuna dönüştürülen çadırdaki etkinliğin bir hafta devam edeceği öğrenildi.

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