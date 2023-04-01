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Yaşam

Kars'ta göçmen kuşlar karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava göçmen kuşları da olumsuz etkiledi.

Hüseyin Demirci  | 01.04.2023 - Güncelleme : 01.04.2023
Kars'ta göçmen kuşlar karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Havaların ısınmaya başlamasıyla Sarıkamış'a göç eden yaban hayvanlar karla kaplı alanlarda yiyecek bulmaya çalıştı.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 200 rakımlı Sarıkamış ilçesinde üreme ve barınma imkanı bulan göçmen kuşlar kar yağışı ve soğuk havadan olumsuz etkilendi.​​​​​​​

Beyaza bürünen arazinde göçmen kuşlardan Angıtlar buz tutan sulak alanlara giremeyince kar üzerinde yiyecek aradı.

İlkbahar aylarında havanın ısınmasıyla bölgede sık görülen leylek, angut ve kız kuşu karla kaplı Hançerli düzündeki küçük su birikintilerinin üstünde yiyecek ararken görüntülendi.

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