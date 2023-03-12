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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkhan Stadyumu yanına kurulan çadır kenti ziyaretinde konuşuyor.
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Yaşam

Kars'ta göçmen kuşlar gelmeye başladı

Türkiye'nin yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkbaharla birlikte yaban hayatı da canlanmaya başladı.

Hüseyin Demirci  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Kars'ta göçmen kuşlar gelmeye başladı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Bulunduğu konum itibariyle sunduğu ekolojik çeşitlilikle bir çok yaban hayvanın beslenmesine ve barınmasına ev sahipliği yapan Sarıkamış'ta, karların çayırlık alanlarda erimesiyle bölgenin misafirleri de geri dönüyor.

2 bin 500 rakımlı Keklik Deresi'nde, Hançerli düzünde, angutlar, yeşilbaş ördekler, kulaklı orman baykuşu, sığırcık gibi birçok kuş türü barınma ve üreme için sulak bölgelere geldi.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, karların erimesiyle göçmen kuşların gelmeye başladığını söyledi.

Bölgenin doğasının ilkbaharla canlanmaya başladığını belirten Çoban, "Sarıkamış'ta karların eridiği sulak alanlara kuşlar gelmeye başladı. İlk beklenen misafirler angıtlar, Sarıkamış'a ulaştı. Eriyen dağ göllerinin etrafında beslenmeye başladılar. Bu da ilkbaharın habercisi olarak kayıtlarımıza geçti." dedi.

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