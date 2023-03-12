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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkhan Stadyumu yanına kurulan çadır kenti ziyaretinde konuşuyor.
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Yaşam, Asrın felaketi

Yatağa bağımlı hasta depremde yıkılan binadan küçük sıyrıklarla kurtulmuş

Diyarbakır'da yaşayan yatağa bağımlı Kadri Buldu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde oturdukları bina çöktüğü sırasında üçüncü kattan düşünce enkaz altında kalmaktan kurtuldu.

Ömer Yasin Ergin, Mehmet Sıddık Kaya  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Yatağa bağımlı hasta depremde yıkılan binadan küçük sıyrıklarla kurtulmuş Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Diyarbakir

Yüzde 92 engelli 34 yaşındaki Kadri Buldu, ablası Suzan Buldu ile merkez Bağlar ilçesindeki Tesisler Kavşağı'nda Serin-2 Apartmanı'nda yaşadıkları evde Kahramanmaraş merkezli depreme yakalandı.

Yatağı pencere kenarında bulunan Buldu, binanın çökmesiyle üçüncü kattan düştü. Binanın enkazı altında kalmaktan düşmesi sonucu kurtulan Buldu, hafif yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Buldu, tedavinin ardından taburcu edildi.

Buldu'nun enkaz altında kalan ablasının cenazesi ise 6'ncı gün çıkarıldı.

Ablası ve eniştesi bakımını üstlendi

Enkaz altında sandıkları Buldu'nun hastanede olduğunu öğrenen ablası Raşan ile eniştesi Mehmet Ali Asan, Buldu'nun bakımını üstlendi.

Buldu'nun eniştesi Asan, AA muhabirine, ilk defa bu kadar şiddetli bir depremi yaşadıklarını söyledi.

Depremin etkisi bittikten hemen sonra baldızı Suzan Buldu'yu aradığını, Buldu'nun kendisine "Dış kapım açılmıyor, yetişin" dediğini aktaran Asan, hızlıca yürüme mesafesindeki apartmana gittiğini belirtti.

Apartmana yaklaştığı esnada toz bulutuyla karşılaştığını ve binanın yıkıldığını anladığını dile getiren Asan, hayatının şokunu yaşadığını, apartmanın yıkıldığına inanamadığını kaydetti.

"Mucizeyle açıklanabilecek bir şey"

İlk etapta Suzan ve Kadri Buldu'nun enkaz altında kaldığını düşündüklerini belirten Asan, baldızını kaybettikleri için çok üzüldüklerini ancak Kadri'ye kavuştukları için de sevindiklerini anlattı.

Asan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kadri enkaz altında kalmamış, binanın arka cephesi uçurum gibiydi o nedenle bina yıkılırken arka cephedeki dairelerin duvarları yırtılarak yıkılmış. Kadri'nin yatağı duvar dibindeydi. Depremde duvar yıkılınca muhtemelen yatağıyla beraber Kadri de sürüklenmiş. Ciddi diyebileceğimiz bir yarası yok. Ev 3. kattaydı. O yükseklikten düşmesine rağmen ufak tefek sıyrıklarla atlattı. O yükseklikten düşmüş olması ve ciddi bir yara almamış olması sadece mucize ile açıklanabilecek bir şey. O kadar yüksekten düşüp hayati tehlikesi olmadan kurtulmuş olması sadece Allah'ın bir mucizesi."

Buldu'nun baldızından kendilerine emanet kaldığını dile getiren Asan, "Kadri bizim bir evladımızdır. Eşim çok küçük yaşlarda annesini, babasını da 5 yıl önce kaybetti. Ablası da vefat edince teselli olarak Kadri ona da iyi gelecektir." ifadelerini kullandı.

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