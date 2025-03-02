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Yaşam

Kars'ta asırlık tandırlar ramazan sofraları için yandı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tandır ekmeği, ramazan sofraları için yakılan tandırlarda imece usulü pişiriliyor.

Hüseyin Demirci  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Kars'ta asırlık tandırlar ramazan sofraları için yandı Fotoğraf:Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yağbasan köyünde asırlardır devam eden tandırlarda ekmek pişirme geleneği ramazan ayı için başladı.

Köyde bir araya gelen kadınlar, yüz yıllarca nesilden nesile aktarılan ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ramazan sofralarının vazgeçilmezi kete ve tandır ekmeğini sabahın erken saatlerinde yakılan tandırlarda pişiriyor.

Hazırlıklara bir gün önce başlayan kadınlar, unu akşamdan eleyip sabah erkenden de hamuru mayalıyor. Hamurun pişirmeye uygun hale gelmesini beklerken tandırı hazırlamaya koyulan kadınlar, tezeklerle tutuşturularak yakılan ateş ile tandırı ısıtıyor.

Tandırın ısısının yeterli seviyeye gelmesi ve hamurun istenen kıvama ulaşmasıyla tandırların sıcak yüzüne yapıştırılan hamurlar, yaklaşık 30 saniyede kabararak ekmek haline geliyor. Tandırda ekmek pişiren kadınlar hem ekmek ihtiyaçlarını karşılıyor hem de bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor.

Ekmek pişiren kadınlardan Aynur Öztürk, AA muhabirine, imece usulü tandırda ekmek pişirme geleneğini devam ettirdiklerini söyledi.

Ramazan için asırlık tandırların yakıldığını ifade eden Öztürk, "Ramazana hazırlıklarımız başladı, komşularımızla bir araya gelip tandır ekmeği pişiriyoruz. Ramazan boyunca bu tandır ekmeğini tüketiyoruz. Tandır eğmeği babaanne, anneanne ve annelerimizden kalma bir gelenek, bu geleneği biz de devam ettiriyoruz." dedi.

Köy sakinlerinden Göktürk Öztürk de köydeki kadınların bu geleneği devam ettirdiklerini dile getirerek, "Fırından alınan ekmekler bir gün sonra bayatlıyor, onları tüketemiyorsun. Fırın ekmeği parçalanıyor, dökülüyor. Tandır ekmeğini bitene kadar taze tüketebiliyorsunuz." diye konuştu.

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