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Yaşam

Karla kaplı Bolu Dağı havadan görüntülendi

Karla kaplanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi dronla görüntülendi.

Ömer Ürer, Emir Kaan Dursun  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Karla kaplı Bolu Dağı havadan görüntülendi Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Kar yağışı, yüksek kesimlerde 3 gündür etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece ölçüldü.

Bölgedeki karla kaplanan Bolu Dağı, dronla görüntülendi.

Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinden itibaren bölgede etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle don uyarısı yaptı.

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