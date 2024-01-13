Karla kaplı Bolu Dağı havadan görüntülendi
Karla kaplanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi dronla görüntülendi.
Düzce
Kar yağışı, yüksek kesimlerde 3 gündür etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece ölçüldü.
Bölgedeki karla kaplanan Bolu Dağı, dronla görüntülendi.
Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinden itibaren bölgede etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle don uyarısı yaptı.
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