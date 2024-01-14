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Yaşam

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın yüzeyinde buz tabakası oluştu

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Deniz Açık  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın yüzeyinde buz tabakası oluştu Fotoğraf: Deniz Açık/AA

Eskişehir

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kentte, günlük hayat olumsuz etkilendi. Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı. Porsuk üzerinde bir gondol, buz yüzeyini kırarak ilerlemeye çalıştı.

Kimi sürücülerin, sabah saatlerinde çalıştırmakta zorlandıkları araçlarının camlarındaki buzu kazıdıkları görüldü.

Kentte soğuk havanın yarın da etkili olması bekleniyor.

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