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Yaşam

Karagöz'ü ölen Hacivat'ın hüzünlü yalnızlığı

"Bursa'nın Karagözü" meddah Hüseyin Bağlar'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefatının üzüntüsünü yaşayan "Hacivat" karakterini canlandıran Bülent Akay, 15 yıl çok sayıda gösteride birlikte görev aldığı arkadaşının ardından sahnesinde yalnız kaldı.

Cem Şan   | 21.10.2021
Karagöz'ü ölen Hacivat'ın hüzünlü yalnızlığı Fotoğraf: Ali Atmaca / AA

Bursa

Bülent Akay'ın (62), çocukluğunda radyodan dinlediği temsillerle tanıdığı Hacivat ve Karagöz'e ilgisi daha sonra büyük bir tutkuya dönüştü. Dinlediği oyunları ezberleyen, mahallelerde perde kurarak arkadaşlarına gölge oyunu sunan Akay, ardından Hacivat ve Karagöz'ün tasvirlerini de yaparak bu işte kendisini geliştirdi.

Hazırladığı tasvirleri Bursa'ya satmaya gelen Akay, kentte tanıştığı hayali ustası Tayfun Özeren ile Hacivat ve Karagöz'ü canlandırarak çeşitli etkinliklerde sahne aldı.

Özeren'in hayali olarak devam etme kararı alması üzerine yolu, Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan emekli namı diğer "Bursa'nın Karagözü" Hüseyin Bağlar ile kesişen Akay, yaklaşık 15 yıl boyunca Hacivat ve Karagöz'ü birlikte canlandırdı.

Hacivat ve Karagöz'ü yurt içinde ve dışında birçok organizasyonda temsil eden ikili, kentteki birçok etkinlikte yaptıkları atışmalarla halkın sevgisini kazandı.

"Bursa'nın Karagözü" Bağlar'ın, geçen ay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi sonucu yalnız kalan "Hacivat" Bülent Akay, sahnesine de yeni bir Karagöz yetiştirinceye ve arkadaşının acısı hafifleyinceye kadar ara verme kararı aldı.

Arkadaşından yadigar kalan Karagöz kostümüne sarılarak ona olan özlemini anlatan Akay, sık sık Bağlar'ın mezarına giderek dua ediyor.

"Küçükken Hacivat ve Karagöz oynatmaya çalışıyordum"

Bülent Akay, AA muhabirine, küçüklüğünde TRT İstanbul Radyosu'nda yayımlanan Karagöz temsillerini hiç kaçırmadığını söyledi.

TRT Radyosu'nda program yapan "Hayali Küçük Ali" olarak bilinen Muhittin Sevilen'i dikkatle dinlediğini ve onu taklit etmeye çalıştığını ifade eden Akay, "Hatta mahallede çocuklara Hacivat ve Karagöz oynatmaya çalışıyordum. Çocukluk ve gençlik yıllarında Hacivat ve Karagöz tasvirleri yapıyordum." dedi.

Bağlar'la 2006'da Bursa'nın Orhaneli ilçesinde düzenlenen Karagöz Festivali'nde Hacivat ve Karagöz'ü canlandırmaya başladıklarını aktaran Akay, "Festivalde bizi çok beğendiler ondan sonra yaklaşık 15 yıl Hüseyin Bağlar ile Hacivat ve Karagöz'ü canlandırdık." diye konuştu.

Bursa Valiliğinin kendilerine sahip çıktığını ve resmi programlara götürdüğünü aktaran Akay, yaklaşık 15 kez yurt dışına çıktıklarını, Çin, Dubai, Bahreyn, Almanya, Fransa ve Avusturya'da çeşitli festival ve fuarlarda Hacivat-Karagöz'ü canlandırarak Bursa'yı temsil ettiklerini dile getirdi.

"Kalp krizi denen rahatsızlık Karagözümü bizden ayırdı"

Çok sevdiği kıymetli dostu "Bursa'nın Karagözü'nü yaklaşık 40 gün evvel toprağa verdiklerini anımsatan Akay, şöyle konuştu:

"Ölmeden bir gün evvel Gemlik Zeytin Festivali'nde gösteri yapmıştık. Çok güzel anılarımız olmuştu festivalde. Hiç beklemiyorduk. Ani ölümü bizleri gerçekten üzüntüye saldı. Kalp krizi denen rahatsızlık maalesef Karagözümü de buldu ve onu bizden ayırdı. Üzgünüz ama bizler hayatta olduğumuz sürece kadim dostum Karagöz Hüseyin Bağlar'ı çocuklara, büyüklere anlatmaya devam edeceğiz. O bizim kalbimizde sürekli yaşayacak. Fani dünya.

Karagözüm yaşasaydı bu dünyadaki eğlencelerin, çocuklara verilecek güzel mesajların devamını isterdi. Bundan çok eminim. Üzülmekle beraber Karagözümün bıraktığı yerden yeni Karagözlerle, Hacivat ve Karagözü yaşatmaya, temsil etmeye devam edeceğiz. Onu çok özlüyorum. Hala öldüğüne inanamıyorum. Zaman zaman 'Beni niye aramadı?' diye kendime soruyorum. Sonra Karagözümün terk-i diyar eylediğini hatırlıyorum ve çok üzülüyorum. Yerini doldurmak gerçekten kolay değil. Ömrümün sonuna kadar onun hatıraları benimle beraber yaşayacak. Ona bir borç bildiğim gösterilerin devam etmesi için de elimden gelen çabayı sarf edeceğim."

Bağlar'ın duruşu, mimikleri, ses tonu ve karakteriyle Karagöz'ü çok iyi temsil ettiğine dikkati çeken Akay, "Hüseyin Bağlar'ın en büyük avantajı tipinin, karakterinin ve yüzünün Karagöz'e çok benzemesiydi. Saçlarının olmaması da dikkat çekiciydi. Karagöz'ü çok güzel ifade eden bir yüz yapısı vardı. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

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