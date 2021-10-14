Dolar
9.16
Euro
10.64
Altın
1,798.73
ETH/USDT
3,729.90
BTC/USDT
58,058.00
BIST 100
1,412.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanı Muttaki Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı’ndan yayındayız
logo
Yaşam

Karadenizli balıkçılar Marmara'da 'lüfer' peşinde

Karadeniz Bölgesi'nin farklı illerinden gelen balıkçılar, Tekirdağ'da lüfer avına çıkıyor.

Mesut Karaduman   | 14.10.2021
Karadenizli balıkçılar Marmara'da 'lüfer' peşinde

Tekirdağ

Samsun, Ordu ve Giresun gibi illerden balıkçılar, rızıklarını Tekirdağ'da arıyor.

Marmara Denizi'nde lüferin bol olması nedeniyle gırgır tekneleriyle kente gelen balıkçılar, balık akınının yoğun olduğu bölgelerde avlanmaya çalışıyor.

Avdan dönenler, Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı barınağında ağ tamiri yaptıktan sonra denize açılmak için havanın kararmasını bekliyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, bu sezonun balıkçılar için bereketli geçtiğini söyledi.

Karadeniz'den gelen balıkçıların da Marmara'ya ağ attığını belirten Pehlivanoğlu, "Bu sene Marmara'da çok güzel lüfer oldu. Lüfer bolluğu devam ediyor. Tekirdağlı balıkçılar çok güzel avcılık yaptı. Herkes kıyıya bol lüferle dönüyor. Karadeniz'den gelen balıkçılar da burada ekmeklerini çıkarıyorlar." dedi.

Balıkçı Bülent Akyıldız da Samsun'dan geldiğini ve balığın durumuna göre avlanmaya devam edeceğini dile getirdi.

Yüzlerinin güldüğü bir sezon yaşadıklarını anlatan Akyıldız, "Ekmek parası için gurbete geldik. Balık olduğu sürece burada avcılık yapacağız. Marmara'da şimdi güzel lüfer var. Daha sonra istavrit ve hamsi çıkmaya başlayacak. Balıktan dönünce ağlarımızın onarımını yaparak zaman geçiriyoruz. Başka yerlerde balık olursa o zaman o taraflara gideceğiz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da 'günlük en yüksek' Kovid-19 vaka ve ölüm sayısı kaydedildi
TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışması için 7 bin 400 gönüllü seçilecek
Kovid-19'dan ölen anneden sezaryenle alınan bebeği sağlık çalışanları bağrına bastı
Bilim Kurulu Üyesi Şener: Obezite hastaları mutlaka Kovid-19 aşısı yaptırmalı
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisine ilişkin çalışmalarda virüs izole edildi

Benzer haberler

Karadenizli balıkçılar Marmara'da 'lüfer' peşinde

Karadenizli balıkçılar Marmara'da 'lüfer' peşinde

Ekmeğini 64 yıl denizden kazanan balıkçı ağlardan ayrılamıyor

Hastaların pişmanlığına tanık olan doktorlardan 'aşı olun' çağrısı

Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar sonbahar renklerine büründü

Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar sonbahar renklerine büründü
Balıkçılar palamuttan umduğunu bulamayınca lakerdanın kilosu 150 lira oldu

Balıkçılar palamuttan umduğunu bulamayınca lakerdanın kilosu 150 lira oldu
Trabzon'da tezgahlarda hamsi ve istavrit bolluğu yaşanıyor

Trabzon'da tezgahlarda hamsi ve istavrit bolluğu yaşanıyor