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Yaşam

Karabük'te temizlik işçisinin bayrak hassasiyeti takdir topladı

Karabük'te temizlik işçisinin, çöpten bulduğu Türk bayrağını yerden alarak bahçe duvarına asması takdirle karşılandı.

Orhan Kuzu  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Karabük'te temizlik işçisinin bayrak hassasiyeti takdir topladı

Karabük

Karabük Belediyesinde çalışan temizlik işçisi Berat Han Misoğlu (21), Kurtuluş Mahallesi Nergis Sokak'taki bir evde temizlik yaptığı sırada, çöpte Türk bayrağı olduğunu fark etti.

Misoğlu, çöpten aldığı bayrağı öptükten sonra evin bahçe duvarındaki tel örgüye astı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Türk bayrağına gösterdiği hassasiyetten dolayı Misoğlu'nu tebrik ederek, içinde Türk bayrağı olan plaket ve hediye çeki verdi.

Berat Han Misoğlu, AA muhabirine, temizlik yaparken çöplerin arasında Türk bayrağı bulduğunu söyledi.

Bayrağı görünce yerden kaldırmak istediğini belirten Misoğlu, "Yükseğe koymak istedim. Türk bayrağını layık olduğu yere bıraktım. Türk bayrağı bizim için değerli ve kutsal. Şehitlerimizin bize mirası." ifadelerini kullandı.

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