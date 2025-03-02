Dolar
36.50
Euro
37.89
Altın
2,859.12
ETH/USDT
2,231.60
BTC/USDT
85,846.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Karabük’te "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen iftar programları başladı

Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirliğinde "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen iftar programları başladı.

Yusuf Korkmaz  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Karabük’te "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen iftar programları başladı Fotoğraf: Yusuf Korkmaz/AA

Karabük

İlk iftar, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ve ailelerin katılımıyla Karabük Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Şahin, bu yıl aile kavramını ele alacaklarını belirterek, "Eğer sizlerin, çocuklarımızın bir sorunu olursa biz Valilik olarak her türlü sorununuzu dinlemeye ve çözüm üretmeye hazırız." dedi.

Bilgiç de Cumhurbaşkanlığınca toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, yıl boyunca aile yapısının korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere sağlam miras olarak aktarılması için çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

Bu kapsamda Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle iftar programları düzenlediklerini anlatan Bilgiç, "29 gün burada, 28 mahallemizden gelen değerli ailelerimizle olacağız. Buraya teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazanın ilk iki haftası bahar havasında geçecek
Nöbetçi noterlerde 3 milyon 398 bin 68 işlem gerçekleştirildi
Stratcom Talks yayın hayatına başladı
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 75,73 oldu
Hatay'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri defnedildi

Benzer haberler

Karabük’te "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen iftar programları başladı

Karabük’te "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen iftar programları başladı

MSB'den, Mehmetçiğin ilk iftarına ilişkin paylaşım

Beslenme ve diyet uzmanlarından ramazanı sağlıklı geçirmek için öneriler

Türk Kızılay, ramazan boyunca Gazze'de 900 bin kişilik iftarlık dağıtacak

Türk Kızılay, ramazan boyunca Gazze'de 900 bin kişilik iftarlık dağıtacak
İstanbul'da ilçe belediyeleri iftar sofralarıyla ramazanın manevi iklimini yaşatacak

İstanbul'da ilçe belediyeleri iftar sofralarıyla ramazanın manevi iklimini yaşatacak
Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar, ramazan ayının ilk iftarını yaptı

Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar, ramazan ayının ilk iftarını yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet