Kar altındaki mendereslerin kış güzelliği
Van'ın Başkale ilçesindeki mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı drone ile havadan görüntülendi.
Van
Van'ın Başkale ilçesindeki mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı drone ile havadan görüntülendi. İlçenin Yavuzlar Mahallesi yakınlarındaki bir akar suyun kar altındaki görüntüsü izleyenleri kendine hayran bırakıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.