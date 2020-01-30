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Yaşam

Kar altındaki mendereslerin kış güzelliği

Van'ın Başkale ilçesindeki mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı drone ile havadan görüntülendi.

30.01.2020
Kar altındaki mendereslerin kış güzelliği Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Van

Van'ın Başkale ilçesindeki mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı drone ile havadan görüntülendi. İlçenin Yavuzlar Mahallesi yakınlarındaki bir akar suyun kar altındaki görüntüsü izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

 

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