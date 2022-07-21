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Yaşam

Kapadokya'da BALONFEST heyecanı başladı

Kapadokya'da düzenlenen "3. Uluslararası Sıcak Hava Balon Festivali" (BALONFEST 2022) çeşitli ülkelerden gelen figürlü balonların katılımıyla başladı.

Behçet Alkan   | 21.07.2022
Kapadokya'da BALONFEST heyecanı başladı Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Nevşehir'de faaliyet sürdüren sıcak hava balon şirketlerinden Pasha Balloons tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, sıcak hava balonları Göreme beldesindeki festival alanında renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Brezilya, İspanya, Kuzey Makedonya ve Slovenya'dan festival için gelen balon pilotları, hazırlıklarını tamamladıktan sonra gökyüzüne yükselerek peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Nevşehir Vali Yardımcısı Vekili ve Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, gazetecilere, bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalin Kapadokya turizmine katkı sunduğunu belirterek, "Kapadokya'da her gün 150 sıcak hava balonunu semalarda görüyoruz. Ama şekilli balonların olması, etkinliklerin düzenlenmesi 4 gün boyunca bölgeye ayrı bir heyecan katacak. Yerli ve yabancı misafirlerimize ev sahipliği yapmış olacağız. Balon ve Kapadokya ayrılmaz bir bütün haline geldi. Festivalin hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan da etkinliğin renkli görüntülere sahne olduğunu ifade ederek, "16 figürlü balon ile firmamız tarafından üretilen 40 yerli sıcak hava balonlarıyla beraber güzel bir festival olacağına inanıyoruz. Sıcak hava balonu denilince akla gelen ilk yer Kapadokya'dır. Bu yıl festivale ilgi çok daha fazla. Umut ediyorum ki gelecek yıl dünyanın en önemli festivallerinden birini gerçekleştirerek Kapadokya'nın balon ve festival ile etkileşimini artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Festival, gün doğumunda uçuş etkinlikleri, akşamları ise konser programlarıyla 24 Temmuz'a kadar sürecek.

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