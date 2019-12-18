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Yaşam

Kansere çok sevdiği işi 'turizm' ile karşı koydu

Antalya'da 6 sene önce mesane ve kolon kanseri teşhisi konulan Hızır Bozdoğan, başarılı geçen tedavi süreci ve yaklaşık 45 yıldır "yaşam kaynağı" olarak gördüğü turizm sektörü sayesinde moral ve motivasyonunu yüksek tutarak, hastalığından kurtuldu.

Mustafa Kurt   | 18.12.2019
Kansere çok sevdiği işi 'turizm' ile karşı koydu

Antalya

Antalya'da 6 sene önce mesane ve kolon kanserine yakalanan Hızır Bozdoğan, başarılı geçen tedavi süreci ve severek ilgilendiği turizm sektörü sayesinde moral bularak hastalığına karşı koydu.

Alanya ilçesinde oturan 69 yaşındaki Hızır Bozdoğan, 2013'te rutin sağlık kontrollerinde mesane ve kolon kanseri olduğunu öğrendi.

Başarılı iki ameliyat geçiren Bozdoğan, hastalığı sürecinde sahibi olduğu oteli devretse de yaklaşık 45 yıl önce yönetici olarak atıldığı turizm sektöründen kopmadı.

Yakınlarının "istirahat etmesi gerektiği" uyarılarına "Sevdiğim işi yapmak beni daha mutlu ediyor." diyerek karşılık veren Bozdoğan, bu süreçte, moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için "yaşam kaynağı" olarak gördüğü turizm sektörüyle daha fazla ilgilenmeye başladı.

Bozdoğan, 2013'ten sonra Alanya Turistik İşletmeciler Derneğinin (ALTİD) mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

Günün büyük kısmını dernekte geçirerek projeler üretilmesine katkı sağlayan Bozdoğan, otellerin sorunlarını takip ederek rapor hazırlıyor. Bozdoğan, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kentin faydasına olan etkinliklere turizmcilerin katkı sunmasını sağlıyor.

Tatilcilerin sorunlarının giderilmesi için hem otelciler hem de diğer kurumlarla irtibat halinde bulunan Bozdoğan, sorunların hızlıca çözümü için gösterdiği çabanın karşılığında hiçbir ücret almıyor.

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