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Yaşam

Kahramanmaraş'ta nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü

Kahramanmaraş'ta "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü.

Sinan Doruk  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
Kahramanmaraş'ta nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü

Kahramanmaraş

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Dulkadiroğlu ilçesinde devriye faaliyeti sırasında korumada öncelikli ve azalan varlık durumuna sahip türlerden olan "sarı benekli semender" gördü.

Muhafaza altına alınan semender, Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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