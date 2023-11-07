Kahramanmaraş'ta nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü
Kahramanmaraş'ta "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü.
Kahramanmaraş
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Dulkadiroğlu ilçesinde devriye faaliyeti sırasında korumada öncelikli ve azalan varlık durumuna sahip türlerden olan "sarı benekli semender" gördü.
Muhafaza altına alınan semender, Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.