Balıkesir'in 1764 rakımlı Ulus Dağı'ndaki sonbahar renkleri dronla görüntülendi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 1764 rakımlı Ulus Dağı'nda hakim olan sonbahar renkleri, dronla görüntülendi.
Balıkesir
Marmara Bölgesi'nin yüksek rakımlı bölgelerinden Ulus Dağı, 33 çeşit endemik bitkiyi bünyesinde barındırıyor.
Sonbaharın gelmesiyle Ulus Dağı'ndaki bitkilerin sarı, yeşil ve kızıl renklere bezenmiş yaprakları, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.
Sonbaharın güzelliklerini izleyen doğa fotoğrafçıları, farklı tonlara bürünen delikavak, çınar, çam, meşe gibi ağaçların fotoğraflarını çekiyor.
Bu mevsimde doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin de uğrak noktalarından olan Ulus Dağı, dronla görüntülendi.
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