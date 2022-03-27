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Yaşam

Kadın girişimci markalaştırdığı koli bandını 25 ülkeye satıyor

Mersin'de, babasından devraldığı ambalaj işletmesini koli bandı üretim fabrikasına dönüştüren girişimci Nida Beyoğlu Arslan, 25 ülkeye ihracat yapıyor.

Sezgin Pancar   | 27.03.2022
Kadın girişimci markalaştırdığı koli bandını 25 ülkeye satıyor

Mersin

BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, babasından devraldığı ambalaj işletmesinde 2018 yılında koli bandı üretimine başladı.

Markalaşma sürecinin ardından akrilik, şeffaf ve baskılı çeşitlerinde koli bandı üreten kadın girişimci, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep aldı.

Arslan, AA muhabirine, ürünlere ilginin giderek arttığını belirterek, "Babamdan devraldığım işletme, farklı bir sektördeydi. Biz, bunu koli bandı üretimine dönüştürdük. Markalaşma süreciyle de yurt içindeki e-ticaret sitelerine, toptancılara, fabrikalara ve dış ülkelere ürün satışı yapmaktayız." dedi.

İşletmenin kapalı alanının 5 bin metrekare büyüklüğe ulaştığını ifade eden Arslan, yıllık 5 bin ton bant üretimi yaptıklarını söyledi.

"Yakın zamanda kağıt bant üretimine de başlayacağız"

Arslan, bant çeşitlerini arttırmak için de Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Akrilik tutkalı kendimiz, istediğimiz kalitede üretiyoruz. Müşterilerin taleplerine göre de bantları üretip gönderimini sağlıyoruz. Taleplere göre tür ve renkler değişebiliyor. Türkiye'de batı kesiminde genelde şeffaf bant kullanılırken, daha güney kesim sarı ve turuncu kullanıyor. Böyle farklılıklarımız da var. Biz, olabildiğince en iyi şekilde müşterilerimizi memnun ederek üretim yapıyoruz. Yakın zamanda kağıt bant üretimine de başlayacağız."

Dış satım yapmanın da gururunu yaşadıklarını belirten Nida Beyoğlu Arslan, şunları kaydetti:

"Ürünlerimizi 25 ülkeye ihraç ediyoruz. Bu ülkelerden de distribütörlük teklifleri alıyoruz. Ağırlıklı olarak Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine dış satım yapıyoruz. Bugün her alanda neyi yaparsanız yapın mutlaka koli bandını kullanmak zorundasınız. Biz, ihracat anlamında çok mutluyuz. Bant ve akrilik tutkal ithalatını da azaltmış oluyoruz."

Arslan, ihracatı arttırarak Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı istediklerini belirterek, "İhracatımız geçen yıl 3,5 milyon dolar oldu. Bu da bizi gerçekten mutlu etti. 2022 ve 2023 yılında BonaBant'ı daha geniş kitlelere duyurmak için çalışmalara başladık. Ciromuzun artmasını, geçen yılki rakamın 3 katına çıkmayı hedefliyoruz. İşletmemizde 45 kişiyi istihdam ediyoruz. Ofis ve satış kadromuzda kadınlar hakim. Şu anda 15 kadın çalışanımız var." değerlendirmesinde bulundu.

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