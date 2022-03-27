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Yaşam

Uludağ'da kar üzerinde otomobillerle gösteri sunuldu

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, aralarında klasik otomobillerin de olduğu araçlarla gösteri yapıldı.

Fatih Çapkın   | 27.03.2022
Uludağ'da kar üzerinde otomobillerle gösteri sunuldu

Bursa

2. Oteller Bölgesi'nde bir otel ve firma tarafından organize edilen gösteride katılımcılar, 20 araçla yer aldı.

Sürücüler, karla kaplı pistte performans sergiledi.

Uludağ'a gelen ziyaretçilerin de ilgiyle izlediği gösteri, AA ekibince FPV drone ile görüntülendi.

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