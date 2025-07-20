Dolar
40.39
Euro
46.93
Altın
3,350.07
ETH/USDT
3,616.70
BTC/USDT
118,860.00
BIST 100
10,366.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

İzmir'de sıcak hava bunaltıyor

İzmir'de 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar sokağa çıkmak durumunda kalanlara zorluk yaşatıyor.

Gökhan Düzyol  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
İzmir'de sıcak hava bunaltıyor Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

Kent merkezinde, sıcak hava nedeniyle pazar gününe rağmen sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Konak'ta güneşten korunmak isteyenler şapka taktı, ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

İzmir'in en hareketli noktaları olan Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka Çarşı ile kordonda diğer günlere göre az sayıda kişi olduğu görüldü.

Sıcak hava nedeniyle önemli tatil bölgeleri Çeşme ve Foça ilçelerindeki plaj ve sahillerde denize girenler ise yoğunluk oluşturdu.


Fotoğraf: Yusuf Çınar/AA

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde bu hafta "fön" rüzgarları etkili olacak
Dışişleri Bakanlığından Türkiye'nin Filistin politikasına yönelik karalama iddialarına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de
Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlat nöbetinde
Bakan Kurum, Malatya'da yeni evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu

Benzer haberler

Yurt genelinde bu hafta "fön" rüzgarları etkili olacak

Yurt genelinde bu hafta "fön" rüzgarları etkili olacak

Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlat nöbetinde

İzmir'de sıcak hava bunaltıyor

Aydın'da sıcak hava bunaltıyor

Aydın'da sıcak hava bunaltıyor
Güneydoğu kavurucu sıcaklıkların etkisinde

Güneydoğu kavurucu sıcaklıkların etkisinde
Dakar'da sıcak hava nedeniyle sahiller doldu taştı

Dakar'da sıcak hava nedeniyle sahiller doldu taştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet