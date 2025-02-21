İstanbul Taksim'de polis ile vatandaşlar kar topu oynadı
İstanbul Taksim’de görevli polis memurları ile vatandaşlar kar topu oynadı.
İstanbul
Kentte kar yağışı etkisini sürdürürken, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda vatandaşlar çocuklarıyla kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.
Şehrin birçok yerinde farklı güzellikler ortaya çıkarken, Taksim Cumhuriyet Anıtı etrafında toplanan turistler hatıra fotoğrafı çekti.
Taksim Meydanı'nda görevli polis memurları ile vatandaşlar da kar topu oynadı.
Polis ile vatandaşların dakikalarca birbirlerine kar topu atarak eğlendiği anlarda güzel görüntüler ortaya çıktı.
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