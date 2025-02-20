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Yaşam

Hataylı depremzede Polat ailesine yeni evleri teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan Hataylı Polat ailesine yeni evleri teslim edildi.

Abdullah Özkul  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Hataylı depremzede Polat ailesine yeni evleri teslim edildi

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam ediliyor.

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 3 bin 878 konuttan 2 bin 222'si hak sahiplerine teslim edildi.

Depremde, evi ağır hasar gören Polat ailesi de TOKİ tarafından yapımı tamamlanan yeni evlerine yerleşti.

Bedensel engelli 3 çocuğu bulunan Fadıma ve Halil Polat çifti, zor günleri geride bıraktı. Daha önce çadırda ve konteynerde ramazan ayını geçiren aile, şimdi doğal gazlı evde huzur içinde ramazan ayını bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fadıma Polat, deprem gecesini "Kıyametin bir örneğiydi, sabahlar olmadı, gün ışımadı." sözleriyle ifade etti.

"Buraya gelince zannettim ki cennete girdik"

Evi ve anahtarı verilince kendisinde sinir boşalması olduğunu belirten Polat, şunları kaydetti:

"Ağlamaya başladım. Oradakilere, 'Siz evi verdiniz çok şükür ama ne vakit taşınırız?' dedim. O da 'Evi hemen yarın temizle otur.' dedi. Daha önce biz sobalı evdeydik, doğal gazlı bir evde hiç yaşamadık. Yerleşince öyle bir geniş, öyle bir ferah geldi ki buraya geldim secdeye yattım. Çünkü hiç ümidimiz yoktu. 'Biz nereden göreceğiz bu evleri?' diyorduk. Ama ömrümüz olursa görürmüşüz. Allah razı olsun, devletimiz bize gösterdi. O ev özleminden sonra 'Hayat varmış.' dedik. Buraya gelince zannettim ki cennete girdik."

"Bu sene evimizde daha tatlı bir oruç tutacağız"

Evlerinin teslim edilmesinin ardından bu yıl bambaşka bir ramazan heyecanı yaşadıklarını dile getiren Polat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz iki senedir bayram yaşamadık. Kızım, 'Anne ramazanı iple çekiyorum, merakla bekliyorum.' diyor. Çünkü biz bu sene evimizde daha tatlı bir oruç tutacağız. Çadırda ve konteynerde sabah sahura kalkınca yer olmadığı için çocuklarımı kaldırıp yemek hazırlıyordum. Engelli çocuklar, sıcak yataklarından kalkması biraz zor oluyordu. Ama mecbur kalkıyorlardı çünkü yer yoktu. Bu sene onları rahatsız etmeyeceğim, yemeğimi hazırlayacağım, çocuklarımı çağıracağım. Rabb'im güzel bir ramazan nasip etsin."

"Devlet elinden gelenin fazlasını yaptı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Polat, "Dışarıda yağmur yağıyor, biz devletin yaptığı sıcak yuvamızda oturuyoruz. Bakan'ımızdan Allah binlerce kez razı olsun. Tuttuğu altın olsun. Ben onun annesi sayılırım. Depremin olduğu günden bugüne kadar devlet elinden gelenin fazlasını yaptı." diye konuştu.

Yeni evlerine kavuşan Polat ailesinin videosunu, sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, "Fadıma ablamızın mutluluğunu görüp de heyecanlanmamak olur mu? Bu mutluluğu tüm yüzlerde görmek için bize ne durmak var ne de yorulmak." ifadelerini kullandı.

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