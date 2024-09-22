Dolar
34.12
Euro
38.15
Altın
2,621.90
ETH/USDT
2,580.80
BTC/USDT
62,757.00
BIST 100
9,900.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ispartalı çiftçinin bahçesinde 2 kilo 200 gramlık patlıcan yetişti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, bir çiftçinin hobi bahçesinde yetiştirdiği patlıcanlardan birinin ağırlığı 2 kilo 200 grama ulaştı.

Bahadır Arıcı  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Ispartalı çiftçinin bahçesinde 2 kilo 200 gramlık patlıcan yetişti

Isparta

Bağkonak köyünde çiftçilik yapan emekli devlet memuru Mehmet Aydın, hobi bahçesindeki sebzeleri toplamak için gittiğinde büyük bir patlıcan olduğunu fark etti.

Patlıcanı bahçeden tartmaya götüren Aydın, patlıcanın ağırlığının 2 kilo 200 gram olduğunu gördü.

Patlıcan, Yalvaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince incelenirken, yöre halkının ilgi konusu oldu.

Patlıcanın tohumlarının alınması için çalışma başlatıldı.

Aydın, AA muhabirine, üretilen patlıcanın tamamen organik olduğunu söyledi.

Kendi ihtiyaçları için hobi bahçesinde sebze ürettiğini belirten Aydın, "Bahçemizdeki bir patlıcanın anormal şekilde büyüdüğünü gördüm. Ürünlerimizi kendimiz tükettiğimiz için hiçbir şekilde hormon veya zirai ilaç kullanmıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Şarkıcı Metin Arolat için İstanbul'da cenaze namazı kılındı
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Trabzon'da taşkın ve heyelan meydana gelen ilçelerde temizlik çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Ispartalı çiftçinin bahçesinde 2 kilo 200 gramlık patlıcan yetişti

Ispartalı çiftçinin bahçesinde 2 kilo 200 gramlık patlıcan yetişti

Tarımda biyolojik mücadele için 20 bin bakterilik koleksiyon oluşturuldu

Bilecik'te yağlık ayçiçeği ekim alanı 3 yılda 30 bin dekar arttı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 2024 yılında çeltik üretimimizde 980 bin ton rekolte bekliyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 2024 yılında çeltik üretimimizde 980 bin ton rekolte bekliyoruz
Iğdır'ın "badem ormanı" erozyonu önledi, köylüye ek gelir sağladı

Iğdır'ın "badem ormanı" erozyonu önledi, köylüye ek gelir sağladı
HABAŞ, yaklaşık 1 milyar avro yatırımla otomobil ve ticari araç üretecek

HABAŞ, yaklaşık 1 milyar avro yatırımla otomobil ve ticari araç üretecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet