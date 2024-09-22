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Yaşam

Antalya sahillerinde yoğunluk sürüyor

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler, sahil kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.

Sinan Özmüş  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Antalya sahillerinde yoğunluk sürüyor

Antalya

Havanın 29, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 46'ya ulaştı.

Eylül ayı olmasına rağmen sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Bazı turistler ve vatandaşlar denize girerek yüzmenin keyfini çıkardı, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

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