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Yaşam

Isparta'da "İsmail Usta" 40 yıldır ayakkabı tamir ediyor

Isparta'da ayakkabı tamircisi İsmail Tekeli, babasından devraldığı mesleği 40 yıldır özveriyle sürdürüyor.

Muhammed Enes Yapalıkan  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Isparta'da "İsmail Usta" 40 yıldır ayakkabı tamir ediyor

Isparta

Babasından 10 yaşındayken devraldığı işi kent merkezindeki dükkanında devam ettiren 50 yaşındaki Tekeli, herkes tarafından "İsmail Usta" olarak tanınıyor.

Tekeli, AA muhabirine, ayakkabıcı tamirciliğinin insanlarla iç içe bir zanaat ve sabır gerektiren meslek olduğunu söyledi.

İşini severek yaptığını ifade eden Tekeli, "Bu meslek, insanların ihtiyaçlarına karşılık verirken iletişimi de güçlü tutmayı gerektiriyor. Zorluklarına rağmen mesleğimi sürdürmeye devam ediyorum." dedi.

Meslek hayatı boyunca 50'den fazla çırak yetiştirdiğini anlatan Tekeli, deneyimlerini paylaşarak sektöre katkıda bulunmaya devam ettiğini belirtti.

Tekeli, eski yöntemlerden modern cihazlara geçiş yaparak iş süreçlerini geliştirdiklerini dile getirerek, "Artan maliyetler nedeniyle ayakkabı tamiratına talepler arttı. Müşterilere kaliteli hizmet sunmaya özen gösteriyoruz ve işimizin arkasında duruyoruz." diye konuştu.

Mesleğin devamlılığı için gençlere önem verdiklerini belirten Tekeli, bu zanaatı gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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