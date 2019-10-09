Kızına işkence yapan baba adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir babanın 19 yaşındaki kızına işkence yaptığına dair görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba, İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
İstanbul
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 19 yaşındaki kızına işkence yaptığının belirlenmesi üzerine gözaltına alınan baba, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba Muzaffer A. hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli baba Muzaffer A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli Muzaffer A, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli Muzaffer A. ifade vermek üzere savcılık katına çıkarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.