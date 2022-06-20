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Yaşam

İnci kefallerinin tatlı sulara göçü sürüyor

Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin yolculuğu sürüyor.

Necmettin Karaca   | 20.06.2022
İnci kefallerinin tatlı sulara göçü sürüyor Fotoğraf: Necmettin Karaca - AA

Van

Her yıl aynı tarihlerde yumurtalarını bırakmak için gölün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak tatlı sulara akın eden balıkların göçüne binlerce kişi tanıklık ediyor.

Erciş ilçesinde bulunan Deli Çay'daki balık bendine gelen vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları, engelleri adeta uçarak aşmaya çalışan balıkların eşsiz yolculuğunu fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışıyor.

Bölgedeki martı ve kargalar da suyun tersine yüzen balıkları avlamaya çalışıyor.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, AA muhabirine, Van'da görev yaptığı sırada yürüttüğü bilimsel çalışmalar sonucu balıkların neslinin tehlikeye girdiğini gördüğü için alternatif balıkçılık modeli geliştirdiğini söyledi.

Bunun uygulanması için büyük çaba gösterdiğini anlatan Sarı, "1992 yılından 2016 yılına kadar 23 yıl burada inci kefallerinin korunması ile ilgili çalışmalar yaptım. Bugün dünyanın dört bir tarafından insanlar, fotoğraf sanatçıları inci kefalinin göçünü izlemek için buraya geliyorlar. Koruma çalışmaları neticesinde inci kefallerinin sayısı arttı. Van Gölü'nün çevresinde yaşayan insanlar balıklara sahip çıkıyor. Balıklar refah içinde üreme göçünü gerçekleştiriyorlar. Ümit ederiz ki inci kefali gelecek yıllarda Türkiye'nin tanıtım filminin içine girer ve bir marka olur." diye konuştu.


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