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Yaşam

Bitlis'te "Gökyüzü Gözlem Şenliği" düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesinde "Gökyüzü Gözlem Şenliği" gerçekleştirildi.

Şener Toktaş   | 20.06.2022
Bitlis'te "Gökyüzü Gözlem Şenliği" düzenlendi Fotoğraf: Şener Toktaş - AA

Bitlis

Türk Kızılay Bitlis Şubesi, Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) ve Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) iş birliğiyle kampüste düzenlenen şenlik, halayların çekilmesiyle başladı.

Gökyüzü fotoğraflarının yer aldığı şenlikte, astronomi çadırında çocuklara gökyüzü görüntüleri izletildi.

Ateş gösterisinin ardından havanın kararmasıyla kampüste kurulan teleskoplarla şenliğe katılanlara gökyüzündeki yıldız toplulukları izletildi.

Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, gazetecilere, Kızılay Bitlis Şubesi, şenliği, BEÜ ve BİLSEM tarafından hazırlanan proje kapsamında düzenlediklerini söyledi.

Astronomi çadırı, BİLSEM'in deney etkinlikleri ve Türk Kızılayın teleskoplarıyla gökyüzü gözlemi yapmayı hedeflediklerini anlatan Cengiz, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın katılımıyla, üniversite öğrencilerimizin destekleriyle bu etkinlik Bitlis'te ilk kez gerçekleşecek. Bundan sonraki süreçte şunu düşünüyoruz. Ahlat'ta Selçuklu Meydan Mezarlığı Nemrut Krater Gölü'nde bugünkü gözlem şenliğini tekrarlamak niyetindeyiz. Amacımız Bitlisli hemşehrilerimizin teleskopla Mars, Ay, Güneş ve Satürn, yani kısacası uzayın derinliklerini görmelerine destek olmaktır."

BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen ise yaklaşık 7 yıldır Bitlis'in dağlarında derin uzay gözlemleri yaptığını bildirdi.

Önen, "1 yıl önce Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, bir proje yaptıklarını söyledi. Bizden teknik destek istedi. El birliğiyle bu hazırlıklarımızı tamamladık. Etkinlik çerçevesinde su roketleri fırlatıldı. Aynı şekilde astronomi çadırımız var. Teleskoplarımızın namlusunu derin uzay boşluğuna çevirip yıldız kümelerini gözlemleyeceğiz." diye konuştu.

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