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Yaşam

İlkbaharda yağan kar Palandöken'deki turizmcileri sevindirdi

Palandöken Kayak Merkezindeki otel müdürlerinden Ömer Akça, "Kayak sezonu Palandöken'de bu yıl 30 Mart'ı kesin görür hatta 10 Nisan'a kadar devam edebilir. Suni karla da ara ara takviye yapıyoruz. Misafirlerimiz de gayet memnun." dedi.

İsmail Hakkı Demir   | 06.03.2022
İlkbaharda yağan kar Palandöken'deki turizmcileri sevindirdi Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/ AA

Erzurum

Kış turizminde Türkiye'nin parlayan yıldızı olan Palandöken'de ilkbaharda yağan karla kayak sezonunun uzaması turizmcileri heyecanlandırdı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Palandöken, her geçen yıl artan turist sayısıyla kayakseverlerin kış tatili için ilk tercih ettiği kayak merkezleri arasında yer buluyor.

Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmasının yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği kayak merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlardaki uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla öne çıkıyor.

Pistlerde kurulan aydınlatma sistemiyle gece kayağı da yapılabilen Palandöken, değişen uzunluk ve zorluk derecesindeki 56 pistinde misafirlerini ağırlıyor.

İlkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta da kayakseverlerin yoğun ilgi gösterdiği merkezde kayak sezonu bütün heyecanıyla sürüyor.

Kar kalitesinin martta bile bozulmadığı ve son günlerdeki yağışla kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı kayak merkezinde tatil yapmak isteyenler rezervasyonlarını sürdürüyor.

Sezon nisana kadar devam edecek

Palandöken Kayak Merkezindeki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, son yağan kar ile pistlerde yaklaşık 1 metre kalınlığında kar oluştuğunu söyledi.

Mart rezervasyonlarının gayet iyi durumda olduğunu ifade eden Akçay, "Kayak sezonu Palandöken'de bu yıl 30 Mart'ı kesin görür hatta 10 Nisan'a kadar rahatlıkla devam edebilir. Suni karla da ara ara takviye yapıyoruz. Misafirlerimiz de gayet memnun." dedi.

Akçay, sezon sonu yaklaşsa da kayak tatilinin bütün hızıyla devam ettiğini vurgulayarak, uçak sayısı, ulaşım kolaylığı, pist güvenliği, kar kalitesi gibi etkenlerin Palandöken'i bir adım öne çıkardığını aktardı.

"Çok güzel bir sezon geçirdik. İnşallah kazasız belasız mart sonuna kadar kesintisiz kayak devam edecek." diyen Akçay, Palandöken'in en büyük cazibesinin ulaşımın yanı sıra tesislerin güvenliği, hizmet kalitesinin üst seviyede ve güvenli olması olduğunu belirtti.

Akçay, "Tesislerimiz, hayatında Erzurum'a, Palandöken'e ilk defa gelmiş misafirlerimizi fazlasıyla tatmin ediyor. Bu cazibeden dolayı da misafirler gelecek sezon için planlarını şimdiden yapıyor. Bu da biz işletmecileri fazlasıyla mutlu ediyor." diye konuştu.

"Önümüzdeki yılın rezervasyonunu bile aldık"

Kayak merkezindeki diğer bir otelin genel müdürü Ali Güney ise 14 Aralık itibarıyla açtıkları kayak sezonunu sağlıklı bir şekilde sürdürdüklerini dile getirdi.

Güney, otellerde yoğunluğun sürdüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"1 metreye yakın kar yağdı. Sezonun mart ayı sonuna kadar sürmesini bekliyoruz. Buna göre de planlamamızı yapıyoruz. Kayak merkezleri arasında Palandöken olarak yükselişe geçtik. Palandöken'de konaklayıp giden misafirlerin hepsi mutlu. Her giden misafirimiz tekrar Erzurum'a gelmek istiyor. Hatta son giden misafirlerimizden önümüzdeki yılın rezervasyonunu bile aldık."

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