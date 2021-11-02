Dolar
9.53
Euro
11.06
Altın
1,792.15
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,543.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor
logo
Yaşam

İHH, Suriye'de günde 300 bin ekmek dağıtıyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine günde 300 bin ekmek ulaştırıyor.

Cem Genco   | 02.11.2021
İHH, Suriye'de günde 300 bin ekmek dağıtıyor

Hatay

Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine, Suriye'deki yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Kamplarda yaşayan ailelerin en temel yaşamsal ihtiyacını giderebilmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini aktaran Tosun, Türkiye ve Suriye'de kurulan fırınlarda üretilen ekmeklerin bölgedeki kamp ve çeşitli yerleşim yerlerinde yaşayan ailelere günlük olarak ulaştırıldığını belirtti.

Tosun, üretilen ekmeklerin bölge halkının damak tadına uygun ve 3 gün bozulmadan saklanacak şekilde hazırlandığını dile getirerek, "Fırınlarımızda haftanın 6 günü ekmek üretimi yapılıyor. Günlük üretilen 300 bin ekmek İdlib, Afrin, Azez, Bab, Cerablus, Tel Abyad, Resulayn gibi bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Suriye'deki sivillerin ekmek ihtiyacının karşılanması için Reyhanlı, Kilis ve Suriye'de kurulan fırınlarımızda ekmek üretime devam edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Alerji yapar' diye aşı olmayan Kovid-19 hastası pişmanlık yaşıyor
ABD'de Moderna'nın 12-17 yaş grubu için ürettiği Kovid-19 aşısının kullanımı ertelendi
Avustralya, Çin ve Hindistan’ın ürettiği Kovid-19 aşılarını kabul etti
ABD'de 5-11 yaş grubu için Kovid-19 aşılaması 8 Kasım'da başlıyor
San Francisco'da Kovid-19'la zirve yapan evsizlik krizi çözülemiyor

Benzer haberler

İHH, Suriye'de günde 300 bin ekmek dağıtıyor

İHH, Suriye'de günde 300 bin ekmek dağıtıyor

Gastronomi kenti Hatay'da zeytin ve zeytinyağlı baklava tezgahlardaki yerini aldı

Gönlünü kuşlara kaptıran hekim 14 yaşından bu yana gözlemcilik yapıyor

İnanç turizminin gözdesi St. Pierre Kilisesi bu yıl 62 bin kişiyi ağırladı

İnanç turizminin gözdesi St. Pierre Kilisesi bu yıl 62 bin kişiyi ağırladı
İdlib'de 13 sivilin öldüğü rejim bombardımanının tanıkları dehşet anlarını unutamıyor

İdlib'de 13 sivilin öldüğü rejim bombardımanının tanıkları dehşet anlarını unutamıyor

Türk askerinin Irak, Suriye ve Lübnan'daki görev sürelerinin uzatılması kararları Resmi Gazete'de

Türk askerinin Irak, Suriye ve Lübnan'daki görev sürelerinin uzatılması kararları Resmi Gazete'de