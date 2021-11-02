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Yaşam

Kentsel dönüşümde yıkılan bina enkazında AFAD gönüllülerine eğitim

Kayseri'de, belediyenin kentsel dönüşüm kapsamında yıktığı binanın enkazında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince AFAD gönüllerine enkazda arama kurtarma eğitimi verildi.

Sercan Küçükşahin   | 02.11.2021
Kentsel dönüşümde yıkılan bina enkazında AFAD gönüllülerine eğitim

Kayseri

Kocasinan Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Uğurevler Mahallesi'nde 2 katlı binayı iş makinesiyle yıktı.

Yıkımın ardından AFAD ekipleri, enkazda kalanlara ulaşılması için kesici ve ayırıcı makinelerin nasıl kullanılması gerektiğini gönüllülere gösterdi.

AFAD Kayseri İl Müdürlüğü Müdahale Şube Müdürü Hasan Say, eğitimin ardından gazetecilere, bu yıl yaklaşık 400 gönüllüye eğitim verdiklerini belirterek, "Aletlerin enkazda nasıl kullanılacağını bu alandaki profesyonel arkadaşlarımız anlattı. Olası bir afet durumunda afet alanlarında birlikte çalışacağımız gönüllülerimizi afete her yönüyle hazırlıyoruz. Afet, Türkiye'nin bir gerçeği. Afetten korkmak yerine afete donanımlı bir şekilde müdahale etmeye her zaman hazırlıklıyız." diye konuştu.

AFAD gönüllüsü Esengül Koçyiğit de yardımlaşmanın önemine değinerek, "Buradaki tek hedefimiz karşılık beklemeden yardım etmek. Burada önce enkaz alanını inceledik ve yıkımına şahit olduk. Yıkımdan sonra enkazın üzerinde çalışma yaptık." dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi amacıyla 2021'in Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini hatırlattı.

Çolakbayrakdar, "Gönül ister ki hiçbir olumsuzluk yaşanmasın ama hayatın bir gerçeği karşımıza çıkıyor. Bu noktada bu olumsuzluklara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Özverili bir şekilde çalışan AFAD ekibi, başarılı işlere imza atıyor. İyi ki varlar." ifadelerini kullandı.

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